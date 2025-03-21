Huawei представила наушники FreeBuds 6

HUAWEI анонсировала новые беспроводные наушники FreeBuds 6 — легкие (4,9 г) и компактные TWS-модели с обновленным дизайном и продвинутыми функциями.

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Наушники получили каплевидную форму, улучшенную посадку и защиту от шума до 95 дБ. Звук обеспечивает связка базового динамика и двойного сабвуфера, частотный диапазон — от 14 Гц до 48 кГц. Есть поддержка пространственного звука с отслеживанием поворота головы.

FreeBuds 6 умеют реагировать на кивки и жесты, переводить до 21 языка в реальном времени и взаимодействовать с голосовым помощником Celia. Благодаря поддержке Nearlink наушники можно находить в радиусе до 50 метров, а при потере соединения — получать уведомления.

© Huawei Central

Автономность — до 36 часов, 5 минут зарядки дают 2,5 часа прослушивания. Продажи стартуют 28 марта по цене — 999 юаней (около 11,7 тыс рублей).

Доступны три цвета: черный, белый и фиолетовый.