Oppo представила защищенный смартфон F29 5G

Oppo представила в Индии смартфон F29 5G — глобальную версию недавно выпущенного Oppo A5.

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Устройство получило влагозащиту по сразу трём стандартам — IP66, IP68 и IP69. Производитель заявляет устойчивость корпуса не только к пресной воде, но и к 18 видам жидкостей, включая спортивные напитки, кокосовую воду и даже стеклоомывающую жидкость.

Аппарат также способен работать при температуре до –35°C и оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Внутри — процессор Snapdragon 6 Gen 1, до 256 ГБ памяти и батарея на 6500 мАч с быстрой зарядкой 45 на Вт.

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Основная камера — 50 Мп, фронтальная — 8 Мп. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15 и поддерживает ИИ-функции обработки фото. Толщина корпуса — 7,7 мм, вес — 185 г.

В конструкции смартфона используются усиленные материалы: сплав алюминия, углы с алмазной огранкой и стекло Gorilla Glass 7i. Старт продаж — 27 марта по цене от $280.