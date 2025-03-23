«Могут только жрать на халяву»: Женщины хотят, чтобы партнеры оплачивали счета. Почему это злит мужчин?

За последние пару десятков лет гендерные роли изменились: женщины теперь предпочитают строить карьеру и откладывают материнство, а мужчины активно вовлекаются в ведение быта и проявляют интерес к заботе о детях. При этом в сознании многих по-прежнему крепки устои прошлого века: настоящий мужчина должен брать на себя все расходы в семье, а женщина — заниматься домом. В то же время мировая инфляция подвигла многие пары ускорить развитие отношений и быстрее начать совместную жизнь, чтобы сэкономить на арендной плате и повседневных расходах, что только усугубило ситуацию. Как деньги стали причиной конфликтов между полами и откуда взялись обидные термины «тарелочница» и «пополамщик» — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

«Я увидела партнера с другой стороны»

«Хотя на тот момент мы встречались уже два года, я была не в восторге от его идеи переехать ко мне, потому что это решение казалось мне слишком поспешным. Но в то же время это был единственный для него способ остаться в Лондоне. Я знала, что если он уедет, это плохо скажется на наших отношениях», — Великобритании Саша.

До того как Саша и ее молодой человек, 30-летний Чарли, начали жить вместе, каждый из них снимал отдельную квартиру. Оба наслаждались личным пространством и виделись несколько раз в неделю. Но хозяин жилья Чарли неожиданно повысил арендную плату, и ему пришлось искать новое место. Он работал керамистом и с трудом сводил концы с концами. Для пары это означало, что лучшим вариантом для Чарли было либо вернуться к родителям в другой город, либо перевезти свои вещи к Саше.

Традиционно переезд к партнеру считается важным этапом отношений, наряду с признанием в любви, первым совместным отпуском и помолвкой. Но кризис стоимости жизни набирает обороты, и все больше пар решают ускорить свои отношения. В интернете эту тенденцию назвали inflationship («инфляцией отношений» или «кризисом стоимости любви»).

Когда миллениалы или зумеры сталкиваются с инфляцией, их отношения меняются. Они начинают жить вместе, чтобы поровну делить расходы на бензин, продукты, аренду и так далее. Просто потому, что это прагматичное решение

TikTok-блогер timelmoresays

Но часто это на первый взгляд логичное решение приводит к резкому завершению стадии медового месяца, характерной для первого года знакомства. Так произошло и с Сашей. По ее словам, хотя у них с Чарли и случались некоторые приятные моменты после его переезда, отношения быстро скатились в рутину, и страсть начала угасать.

«Проблемы начались с самого первого дня. Мы ссорились из-за всяких глупостей — например, из-за места для туалетных принадлежностей и из-за того, на какой режим поставить стиральную машину. Я увидела партнера с другой стороны. Он всегда был в плохом настроении из-за своего финансового положения, и романтики почти не осталось», — пожаловалась Саша.

Проблема этой пары не уникальна — опросы показывают, что кризис стоимости жизни негативно повлиял на отношения 60 процентов британцев. Еще 30 процентов признались, что остаются со своим партнером только из страха не справиться с оплатой счетов в одиночку.

Через два месяца Саша и Чарли приняли решение расстаться. Девушка уверена: если бы отношения развивались в правильном темпе, разрыва можно было избежать. Из-за финансовой ситуации совместная жизнь оказалась неестественным и поспешным решением. «Я поняла, насколько важно хотеть переехать к кому-то, а не делать это ради удобства», — подвела итог Саша.

«Многие чувствуют себя неловко, если ничего не покупают»

Но найти пару и жить вместе сейчас — не обязательно выгодно, утверждает YouTube-блогерша Катя Конасова. Проект может стать рискованным и даже убыточным уже на уровне первого «привет». Чтобы дойти до стадии «удачно съехаться», нужно пройти через платный квест под названием «свидание», а они стали куда дороже — и мужчинам, и женщинам нужно вкладываться.

Из понятия inflationship следует, что сегодня свидания воспринимаются как рискованные инвестиции, а брак — напротив, как долгосрочный проект. В то же время участники процесса построения отношений — это инвесторы, которые боятся продешевить.

68 $ составляла средняя стоимость свидания в США в 2022 году, по подсчетам американского издания Hustle. Годовые затраты одного человека в этой сфере — 1260 долларов

«Теоретически на свидания можно ходить и без денег. Но культура визуала и покупок так глубоко вошла в нашу жизнь, что это будет восприниматься как неполноценное свидание. Многие чувствуют себя неловко, если ничего не покупают, не ходят в кафе или в кино. Уже даже просто встретиться с подругой без кофе — как-то непривычно», — рассуждает Конасова.

Тренд на быстрое сближение на фоне финансового кризиса наблюдается не только на Западе, но и в России. Однако в Рунете он приобрел негативную окраску: в вирусных постах пользователи соцсетей делятся страхами о том, как сильно они боятся встретить партнера, для которого деньги занимают первое место в отношениях.

Конфликт неминуем: мужчин раздражает, что современные девушки якобы соглашаются на свидания с ними только ради выгоды в виде подарков, ужинов в ресторанах и оплаты их расходов, а женщины, в свою очередь, высмеивают молодых людей, которые предлагают поровну делить счет. Так появилось два обидных термина — «тарелочница» и «пополамщик».

«У них есть одна положительная черта: они тупые»

Один из участников сообщества «Пикабу» во «ВКонтакте» выложил пост, посвященный личному эксперименту свиданий с «тарелочницами». По его мнению, такие девушки — «враждебный элемент», поскольку они «подрывают моральное состояние мужского населения, которое начинает разочаровываться в женщинах», «уничижают образ обычной русской женщины в глазах россиян и мирового сообщества в целом» и «могут только жрать на халяву».

Мужчина даже разделил тарелочниц на два типа. Первый тип — «самый примитивный» — появился вследствие тренингов по типу «мой мужчина должен платить за все». Такие женщины ходят на свидания только в красивые рестораны, ценят не слова, а поступки и считают «настоящим» только щедрого мужчину. «У них есть одна положительная черта: они тупые и не скрывают этого. Все эти манипуляции могут подействовать сейчас на очень ограниченное число трактористов из Вологодской области», — пишет он.

Но, к несчастью, процентов 10 тарелочниц стали эволюционировать и мимикрировать под обычных женщин, сетует автор поста. Поэтому в ответ на широкую информированность мужского населения о первом типе появился второй. Его отличает «вечно недовольное лицо», «предъявы (написал "доброе утро" или "привет" с плохой интонацией, не открыл дверь в метро, ей сложно пройти 300 метров до ресторана, так как она на каблуках)», отсутствие телесного контакта и намеки на дорогие подарки.

Экспериментатор даже описал особый внешний вид и личность тарелочниц второго типа. По его словам, они всегда одеваются на уровень ресторана — красивое платье, каблуки, прическа, макияж, — чтобы мужчине было некомфортно вести ее в таком виде в простое заведение. Кроме того, такая женщина обладает худощавым телосложением и большой грудью, татуировками на теле, быстро двигается и думает, имеет склонность к мазохизму, занимается танцами и уменьшительно-ласкательно называет деньги («денюшки»).

На днях моей тарелочнице настолько не понравился предложенный мной ресторан, что у нее натерло ногу за 100 метров до него, и она завернула в другой, более дорогой французский пользователь «Пикабу»

Мужчина рассказал и об опыте встреч со своей «текущей красавицей». Так, после первого свидания он «был включен в список ее кормящих оленей», после второго и третьего девушка начала намекать на подарки в виде дорогой одежды, нового телефона, путешествий и вещей для дома, затем последовали прогулки по ЦУМу и, наконец, просьбы прислать ей домой шампанское и роллы.

«То есть для тарелочницы в идеале даже на свидания бы не ходить и время на них не терять, а просто чтобы еду ей присылали домой! И ведь она это на полном серьезе говорила. У нее даже ничего не щелкнуло и не переклинило от такой логики. Напомню, несмотря на все мои попытки взять за ручку, обнять или поцеловать, она отстраняется», — пожаловался напоследок автор поста.

«Он считает каждый рубль и требует разделить даже булку хлеба»

Неудивительно, что женская половина пользовательниц соцсетей возмущена подобными взглядами. В ответ на претензии мужчин девушки публикуют многочисленные ролики, в которых производят подсчеты собственных трат на подготовку к свиданию, намекая, что вкладываются во встречи не меньше своих спутников.

«Видео для парней, которые не хотят платить за девушку на первом свидании. Сколько же стоит косметика, которая нужна, чтобы на это свидание собраться? Сыворотка — 8 тысяч рублей, маска — 4,6 тысячи, увлажняющий крем — 3,9 тысячи, база под макияж — 3 тысячи, тон — 3,5 тысячи, консилер — 1,5 тысячи, хайлайтер — 3 тысячи, кремовые румяна — 1,7 тысячи, тени — 3,7 тысячи, помада — две тысячи, гель для бровей — 1,5 тысячи, тушь — 2,2 тысячи, парфюм — 27 тысяч. Итого получается: 65,6 тысячи рублей», — рассказала одна из них.

Женщины, которые придерживаются традиционных взглядов на романтические отношения, считают, что все расходы на свидания и совместные развлечения обязан брать на себя мужчина. А тех, кому важно поровну вкладываться в отношения, они язвительно прозвали «пополамщики». И, по словам Конасовой, среди пополамщиков тоже есть два типа.

Первый тип — не про оплату счета поровну, а про общий баланс в отношениях. Он готов поровну вкладываться в семью и в дом, а если кто-то в паре временно остался без работы (будь то мужчина или женщина), другой помогает. Блогерша описала такую модель как партнерство без экономического насилия — то есть все бытовые расходы общие, а на личные желания каждый зарабатывает самостоятельно.

Но есть и вторая версия пополамщика. «Он будет считать каждый рубль, требовать разделить даже булку хлеба. А если ты в декрете или заболела, скажет, что это твои проблемы — плати сама. Больше всего женщины боятся таких пополамщиков с появлением детей», — объясняет Конасова.

В качестве примера она приводит историю девушки из вирусного поста, которая рассказала, что хочет развестись с мужем-пополамщиком. По словам героини ролика, муж живет на ее территории, однако требует делить поровну все траты. На момент переезда мужчины в квартире уже была вся необходимая бытовая техника, однако когда что-то ломается, он заявляет, что оплачивать ремонт как хозяйка жилья должна его супруга. При этом муж зарабатывает больше, но оплата всех коммунальных услуг — тоже обязанность жены. В то же время расходы на совместные путешествия и еду — вплоть до покупки чашки кофе — делятся строго пополам.

«Последней каплей стала вчерашняя ситуация. Я зашла в кофейню и попросила булочку, денег с собой не оказалось. Муж стоял рядом и спокойно сказал: ну, значит, не судьба. Во мне все закипело — я не знаю, что обидело сильнее: булочка за 100 рублей или его равнодушие. Я проревела до утра. Как рожать детей от человека, который даже булочкой не может поделиться?» — недоумевает автор видео.

Когда такой рилс залетает, другие подхватывают тему, и в итоге создается ощущение, что вокруг одни тарелочницы и пополамщики Катя Конасова YouTube-блогер

«Теперь у нас свобода»

«Женщина и мужчины изменились. Мы живем в переходной эпохе. С одной стороны, ценности XX века, где мужчина зарабатывает, а женщина ведет хозяйство. А с другой — реальность XXI века, где и женщины, и мужчины осваивают новые роли. Но эти перемены происходят неравномерно. Мы застряли между ожиданиями старой модели и реалиями новой. Старые схемы уже не работают, а новые еще до конца не сформировались. Отсюда и все эти конфликты», — делится мыслями Катя Конасова.

Сегодня женщины строят карьеру, открывают свои компании, покупают недвижимость и пересматривают концепцию материнства. Однако вместе с этим на их плечах по-прежнему лежит ведение быта и эмоциональный труд. В то же время раньше главной задачей мужчин был заработок, но теперь им нужно вовлекаться в домашние дела, а иногда даже брать декретный отпуск.

Что еще поменялось? Зарплаты одного человека теперь не хватает. Эти деньги не позволяют тянуть семью в одиночку Катя Конасова YouTube-блогер

Психолог Саша Харпенко опубликовала пост, в котором объяснила, что именно стоит за желанием девушки встретить мужчину, который покрывал бы все ее расходы.

Во-первых, по ее мнению, современная культура формирует установки, мешающие женщинам развивать профессиональные навыки и уверенность. Женщины меньше верят в свою способность добиться высокооплачиваемой работы и карьерного роста, поскольку им навязывается ожидание «второй роли» в семье, а мужская карьера считается приоритетной. «Лидерские качества зачастую подавляются стереотипами, что "сильные" женщины менее привлекательны», — напоминает Харпенко.

Во-вторых, девушек с детства учат, что настоящий мужчина проявляет заботу через финансовое обеспечение — оплата свиданий и подарки воспринимаются как признаки любви. Такой подход, подкрепленный эволюционными установками, когда женщины исторически зависели от мужчин в вопросах пропитания и безопасности, до сих пор влияет на восприятие. Даже финансово независимые женщины могут испытывать внутреннее одобрение, когда мужчина берет на себя оплату, а отсутствие этого ощущать как нарушение «естественного порядка».

Исследования показывают, что неоплачиваемый труд женщин в три раза превышает мужской. В этом контексте финансовые вложения со стороны мужчины воспринимаются как форма компенсации. Феминистские авторы подчеркивают, что термин gold digger («золотоискательница») несправедлив, ведь женщины вынуждены играть по правилам мужского мира Саша Харпенко психолог

«С 1978 года согласие с тем, что мужчина должен зарабатывать, а женщина — вести дом, упало с 48 до 9 процентов. Браки по расчету были всегда, деньги играли роль в отношениях тоже всегда. Но раньше эта сделка шла с гарантиями: если ты выходишь замуж за богатого помещика, а он разорился, то у тебя остается титул и обеспеченность. Родители, общество, традиции — все это контролировало процесс. А теперь у нас свобода, но и неопределенность тоже», — подводит итог Конасова.