Появились первые фото нового корабля SpaceX для полетов на Марс

На площадке SpaceX Starbase в Техасе засняли первые фото частей нового корабля Starship V3 — он станет следующим шагом в программе полетов на Марс.

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По данным инсайдеров, первым экземпляром V3 будет Ship 39. Его носовой обтекатель уже замечен на территории завода Starfactory.

Starship V3 серьезно переработан по сравнению с предыдущей версией. Ожидается, что он вырастет в высоту до 70 метров (против 52 м у V2), получит 9 двигателей Raptor 3, увеличенные топливные баки объемом 2300 тонн и сможет выводить до 200 тонн груза на низкую орбиту — вдвое больше, чем V2. Также расширят отсек полезной нагрузки — до 1000 кубометров.

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Параллельно SpaceX строит второй стартовый стол. Отметим, что следующий тестовый запуск Starship может состояться уже в апреле 2025 года. Новый V3 призван сделать систему по-настоящему многоразовой для успешных запусков миссий на Луну, Марс, а также по коммерческим контрактам.