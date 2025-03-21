Как космос влияет на тело и психику

Космические путешествия кажутся нам романтичными, но в действительности всё намного сложнее. Вот с чем сталкиваются люди, участвующие в космических миссиях.

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Гравитация. При длительном пребывании в состоянии невесомости происходит потеря мышечной массы и снижение плотности костей. Чтобы этому противостоять, космонавты два часа в день проводят на тренажёрах. Также в космическом пространстве люди вновь учатся координировать движения, могут страдать ухудшением зрения (из-за повышения внутричерепного давления и изменения формы глазного яблока).

Радиация. Даже на МКС её уровень выше, чем на Земле. Лучший способ защиты от этого — экранирование. То есть использование материалов, которые поглощают либо отражают радиацию. Из других решений — создание искусственной гравитации при помощи вращающегося корабля, разработка новых типов двигателей, которые сокращают время полёта до минимума.

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Изоляция. Космонавтам нужно находиться в замкнутом пространстве с определённым количеством людей три года. Это серьёзное испытание для психики.