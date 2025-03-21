Глава Пентагона опроверг сообщения о «сверхсекретном брифинге» Маска

Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американский предприниматель Илон Маск посетит ведомство 21 марта, однако назвал сообщения о «сверхсекретном брифинге о войне с Китаем» ложью.

«... фальшивые новости снова в своём репертуаре — это не встреча о «сверхсекретных планах войны с Китаем», — написал Хегсет в соцсети X, передаёт РИА Новости.

По его словам, это неформальная встреча, посвящённая инновациям, эффективности и более разумному производству.

В The New York Times ранее сообщили, что Пентагон ознакомит Маска с планами США на случай войны с Китаем.