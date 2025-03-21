Sony разработает 200 Мп камеру для смартфонов

Инсайдерский портал Gizchina сообщил, что, согласно китайским источникам, Sony разрабатывает 200-мегапиксельный сенсор камеры для флагманских смартфонов, что поставит японского вендора в прямую конкуренцию с Samsung, которая уже имеет лидирующую позицию на рынке таких сенсоров.

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Предполагается, что новый сенсор Sony будет иметь размер более 1/1,3", что намекает на улучшение приёма света и работы в условиях низкой освещённости. Однако подробностей об этом сенсоре пока практически нет.

Как отмечает источник, данная разработка свидетельствует о намерении Sony создать альтернативу Samsung в области камер высокого разрешения, что может привести к большему разнообразию флагманских камер на рынке. Более крупный сенсор может также обеспечить лучший динамический диапазон и более высокую детализацию, что может быть привлекательным для производителей, стремящихся к высокому качеству изображения.