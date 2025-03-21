В космосе обнаружена уникальная молекула

Немецкие исследователи из Института внеземной физики Макса Планка открыли в космосе редкий тип молекулы — однократно дейтерированный метилмеркаптан (CH₂DSH). Эта молекула была найдена вблизи молодой звезды, похожей на наше Солнце, что может пролить свет на химические процессы, приведшие к зарождению жизни на Земле миллиарды лет назад. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

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Сера — один из ключевых элементов для жизни, входящий в состав белков и аминокислот. Изучая молекулы на основе серы в космосе, ученые пытаются понять, как могли возникнуть строительные блоки жизни на нашей планете.

Важным этапом работы стало создание уникального «отпечатка» молекулы CH₂DSH с помощью ультраяркого синхротронного света, полученного в Канадском источнике света при Университете Саскачевана. Доктор Хейли Бунн и ее коллеги проанализировали, как молекула колеблется и вращается под воздействием этого света, что позволило точно зафиксировать ее спектральный след.

Теперь международная команда ученых использует этот спектральный «отпечаток» для поиска аналогичных молекул в далеком космосе. Это может помочь восстановить картину химических реакций, которые в конечном итоге привели к появлению жизни на Земле.

«Мы действительно пытаемся понять, как далеко мы можем продвинуться в синтезе сложных биологических молекул и в каких условиях они могут формироваться», — пояснила Бунн. — «В конечном итоге было бы здорово найти ответ на вопрос: как эти молекулы попадают на планеты и способствуют появлению жизни?»

Ученых удивила сложность вибрационных и вращательных сигналов молекулы. Несмотря на полученные результаты, остается много вопросов о химических процессах, лежащих в основе ее образования.

Бунн планирует продолжить работу по идентификации подобных молекул в лаборатории с использованием синхротронного света.