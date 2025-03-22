Россияне жалуются на сбои в интернете от Lovit

Россияне второй день сталкиваются с проблемами в работе интернета от провайдера Lovit. Причиной сбоев компания называет масштабную DDoS-атаку.

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По данным Downdetector, первые жалобы на работу провайдера начали поступать в четверг около 21:00 по московскому времени. На данный момент зарегистрировано почти 1,5 тысячи жалоб, большинство из которых касаются работы сайта.

Журналист «Вечерней Москвы» также подтверждает информацию о масштабной сбое.

Компания заявила, что активно занимается восстановлением стабильности сети и обещает предоставить перерасчет за период, когда услуги были недоступны для пользователей.

Провайдер призвал абонентов оставаться на связи и следить за обновлениями относительно восстановления нормальной работы интернета.

3 марта Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб абонентов «Билайна», в настоящее время специалисты занимаются устранением проблемы.

14 января в работе всего российского сегмента сети Интернет произошел масштабный сбой. У пользователей не загружалось большое количество сайтов, к примеру, сервисы Google. Проблемы наблюдались у клиентов «Билайна», «МегаФона», «Теле2».