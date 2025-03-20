Группа российских ученых создала телефон для подводных разговоров

Российские инженеры разработали устройство для общения голосом под водой.

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Группа выпускников МФТИ, МГТУ им. Баумана и РГУ им. Косыгина создала уникальный телефон для дайверов, позволяющий общаться голосом под водой. Руководитель проекта Дмитрий Затекин рассказал, что устройство использует микрофон, закреплённый на горле, который улавливает речь. Специальный алгоритм убирает шумы и превращает голос в цифровой сигнал, передающийся со скоростью звука, а на другой стороне он снова становится звуком, который слышен в наушниках.

Разработчики отметили, что телефон работает на расстоянии до одного километра, что делает его особенно полезным для профессиональных водолазов. Первые испытания прошли в бассейне, где устройство успешно протестировали вместе с опытным дайвером. По словам Затекина, система уже доказала свою эффективность, но пока её продолжают дорабатывать для полной готовности к использованию в реальных подводных условиях.

Следующим этапом станет тестирование в открытой воде, где разработчики проверят, как устройство справляется с задачами в сложной обстановке. Такой телефон может стать незаменимым для водолазов, облегчая работу в команде и повышая безопасность. По мнению создателей, технология открывает новые возможности для подводного общения, делая его более удобным и надёжным.