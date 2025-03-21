В Сети нашли фото нового смартфона Vivo

Vivo готовит к выпуску новый смартфон — Vivo X200S, и уже показала его первое изображение. Фото выложил в сеть менеджер по продуктам Vivo Хан Боксиао, перед большим анонсом, который пройдет в апреле в Китае.

© Vivo

На снимке видно, что у телефона будет плоский экран, а не изогнутый, как у старшей модели X200. Это может понравиться тем, кому удобнее держать телефон с ровными краями.

© Vivo

Еще одна приятная новость — Vivo X200S получит беспроводную зарядку. На фото телефон лежит на зарядной площадке, чего не было в обычном X200. Экран — это 6,67-дюймовая OLED-панель с разрешением 1.5K и плавной картинкой благодаря частоте 120 Гц. Внутри будет мощный процессор Dimensity 9400 Plus, до 16 ГБ оперативки и до 1 ТБ памяти для файлов. А еще обещают ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который работает быстрее и точнее обычного.

По слухам, сзади у X200S будет тройная камера с логотипом Zeiss: основная на 50 мегапикселей, широкоугольная тоже на 50 и телескопическая на 50 с трехкратным зумом. Телефон сделают прочным — с защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69. Пока неизвестно, сколько он будет стоить.