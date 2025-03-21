Предложен способ генерации электричества за счет вращения Земли

Группа физиков из Принстонского университета, Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института и компании Spectral Sensor Solutions предложила способ получения электричества с использованием энергии вращения Земли. Кристофер Чиба, Кевин Хэнд и Томас Чиба протестировали теорию о возможности генерации электричества с помощью специального устройства, взаимодействующего с магнитным полем Земли. Работа опубликована в журнале Physical Review Research (PRR).

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Идея использования вращения Земли для выработки электричества обсуждается в научных кругах уже более десяти лет. В 2016 году команда уже публиковала работу на эту тему, однако она встретила скептицизм со стороны научного сообщества. Ранее считалось, что любые напряжения, создаваемые устройством, будут мгновенно компенсироваться за счет перераспределения электронов в процессе формирования электрического поля, что сделает генерацию невозможной.

Исследователи задумались, можно ли предотвратить это компенсирующее действие и зафиксировать полученное напряжение. Для проверки гипотезы они создали специальное устройство, представляющее собой цилиндр из феррита марганца и цинка — слабого проводника, который использовался в качестве магнитного экрана. Цилиндр был ориентирован в северо-южном направлении под углом в 57°, что сделало его перпендикулярным как к направлению вращения Земли, так и к магнитному полю.

Затем на концах цилиндра были установлены электроды для измерения напряжения. Ученые также выключили свет, чтобы исключить влияние фотоэлектрического эффекта. В результате эксперимента было зафиксировано напряжение в 18 микровольт, происхождение которого нельзя было объяснить другими источниками. Это указывает на то, что электричество действительно могло быть вызвано энергией вращения Земли.

«Мы учли возможное влияние разницы температур на концах цилиндра, а также исключили влияние угла наклона устройства и состава материала с помощью контрольных экспериментов», — отметили исследователи.

Результаты требуют дальнейшей проверки независимыми группами ученых в различных условиях, чтобы исключить возможность иных источников электричества. Однако если выводы подтвердятся, можно будет увеличить мощность генерации до уровня, достаточного для практического использования.