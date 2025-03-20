Квантовую гравитацию удалось лучше изучить

Ученые из Средиземноморской нейтринной обсерватории KM3NeT сделали важное открытие, которое приблизило нас к пониманию квантовой гравитации — загадочной теории, объединяющей квантовую физику и гравитацию Эйнштейна. В статье они рассказали, как использовали данные о нейтрино — крошечных частицах, которые почти не взаимодействуют с материей, — чтобы проверить идеи о том, как гравитация работает на самых маленьких масштабах.

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Нейтрино, которые ловят в обсерватории под водой в Средиземном море, приходят к нам из далеких уголков космоса. Ученые заметили, что эти частицы иногда ведут себя не совсем так, как ожидалось, если бы пространство-время было идеально гладким. Это намекает на то, что на квантовом уровне оно может быть «шершавым», как пена. Они измерили эти странности и поставили новые пределы тому, насколько сильно квантовая гравитация может влиять на нейтрино.

Пока это не доказательство теории, а только подсказка. Но такие исследования важны, потому что квантовая гравитация может объяснить, как работают черные дыры или что было в момент Большого взрыва. Ученые планируют улучшать свои приборы, чтобы собрать больше данных и, возможно, однажды разгадать одну из самых больших тайн Вселенной.