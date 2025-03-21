Названы доказательства пребывания на Земле более высоких цивилизаций

Ученые рассказали, какие артефакты указывают на то, что на Земле раньше существовали более высокие цивилизации.

© Вечерняя Москва

Открывают список самолеты индейцев: найденные в США и Мексике древние ископаемые напоминают инопланетные тарелки — только артефакты инков были выполнены из золота.

Исследователей поразила их детализация — ученые отмечают, что миниатюры были изготовлены с натуры, хотя в то время на Земле не существовало летательных аппаратов.

Далее идет четырехглазая статуэтка, найденная на территории современной Сербии. По подсчетам ученых, ей уже больше семи тысяч лет, а внешне она напоминает гуманоида с четырьмя глазами. Исследователи предположили, что это могла быть маска от скафандра, но в те времена такого оборудования не могло быть.

Завершает данный список диск Сабу, который ставит ученых в недоумение. Он выглядит как современный диск для метания в воздух и напоминает бумеранг. Изделие выполнено из камня, внутри которого находятся три отогнутых лепестка. В некоторых местах толщина достигает всего 1,5 миллиметра, однако неясно, как в те времена люди настолько хорошо владели резьбой по камню, сообщает Life.ru.

В ходе экспедиции в Антарктиду исследователи из России, США, Китая и Индии обнаружили загадочные черные саркофаги. Внутри находился горячий металлический цилиндр с тонкими линиями на поверхности. Затем на мониторах лаборатории появилось сообщение: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен». На следующий день ученые решили спустить саркофаги обратно.