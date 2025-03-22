Ученые обнаружили "скрытую главу" в эволюции человека - и это говорит о том, что история человечества намного сложнее, чем мы думали. Хотя ученым известно, что люди (homo sapiens) появились в Африке около 300 тысяч лет назад, до этого грандиозного события большая часть нашей истории была скрыта в тумане. Теперь команда из Кембриджского университета обнаружила, что люди произошли не от одной, а, по крайней мере, от двух популяций предков.

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Эти древние популяции, называемые группами А и В, разделились около 1,5 миллионов лет назад, пишет Daily Mail. Возможно, это произошло из-за миграции, когда одна группа преодолела тысячи миль в поисках новой территории. Но около 300 000 лет назад эти две группы снова объединились, прежде чем начать размножаться и в конечном итоге породить homo sapiens.

На долю группы А пришлось 80% генетического состава современных людей, в то время как на долю группы В пришлось 20%.

Для исследования команда использовала данные проекта "1000 геномов", глобальной инициативы, которая занимается секвенированием ДНК популяций по всей Африке, Азии, Европе и Северной и Южной Америке. Этот метод основан на анализе ДНК современного человека, а не на извлечении генетического материала из древних костей, что позволяет ученым сделать вывод о присутствии предковых популяций, которые в противном случае не оставили бы никаких физических следов.

На протяжении десятилетий считалось, что Homo sapiens впервые появился в Африке около 200 000-300 000 лет назад, происходя от одной линии, отмечает Daily Mail.

Хотя новое исследование не оспаривает время появления Homo sapiens, оно показывает, что существовало две линии предков, а не одна. Около 1,5 миллионов лет назад небольшая популяция (А) отделилась от основной группы (В) и медленно увеличивалась в размерах в течение миллиона лет.

"Дивергенция - это когда популяция распадается на две или более генетически различных популяции, но это не обязательно миграционное событие", - объясняет ведущий автор исследования доктор Тревор Казинс в интервью MailOnline.

Интересно, что группа А, по-видимому, была предковой популяцией, из которой около 400 000 лет назад произошли неандертальцы и денисовцы. Около 300 000 лет назад группы А и В объединились, хотя как именно это произошло, неясно. С тех пор две воссоединившиеся группы эволюционировали и в конечном итоге породили современных людей – неафриканцев, западноафриканцев и другие коренные африканские группы, такие как койсаны. Однако, где именно все это произошло, остается предметом спекуляций.

Доктор Казинс отмечает, что "вероятно", что группы А и В возникли и остались в Африке, но есть и другие возможности, касающиеся местоположения. Например, группа А могла остаться в Африке, в то время как группа В мигрировала в Евразию, или группа В осталась в Африке, в то время как группа А мигрировала в Евразию.

"Генетическая модель не может сообщить нам об этом, мы можем только строить предположения, но, на мой взгляд, для каждого сценария есть веские аргументы", - рассказывает ученый MailOnline. "Из–за разнообразия окаменелостей, найденных в Африке, – говорит он, – возможно, сценарий номер один – А и В оба произошли и остались в Африке - является наиболее вероятным". Авторы исследования не знают, кто был древними видами, входящими в группы А и В, хотя ископаемые останки свидетельствуют о том, что в этот период такие виды, как Homo erectus и Homo heidelbergensis, обитали как в Африке, так и в других регионах. Это делает их потенциальными кандидатами на роль этих древних популяций, хотя для подтверждения этого потребуется больше доказательств. "Даже не ясно, соответствуют ли они какому-либо виду, идентифицированному в настоящее время по окаменелостям, - признал доктор Казинс в интервью MailOnline. – В конце статьи мы предположили, к какому виду они могут принадлежать, но это всего лишь предположение".

Новые результаты, опубликованные в журнале Nature Genetics, раскрывают интригующую скрытую главу в эволюции человека.

Помимо происхождения человека, исследователи говорят, что их метод может помочь изменить подходы ученых к изучению эволюции других видов, таких как летучие мыши, дельфины, шимпанзе и гориллы.