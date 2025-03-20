Nvidia представила Blackwell Ultra B300: больше мощности и памяти ради ИИ

Nvidia снова удивила мир технологий, показав новую серию Blackwell Ultra с чипом B300. Этот процессор создан для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и обещает стать настоящим монстром вычислений. По сравнению с прошлой моделью Blackwell, новый B300 на 50% быстрее, а его память выросла до 288 ГБ благодаря технологии HBM3e.

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Это значит, что он может обрабатывать огромные объемы данных, которые нужны для современных ИИ, вроде тех, что пишут тексты или создают картинки. Nvidia также улучшила сеть для связи между чипами. Новые переключатели Spectrum Ultra X800 помогут данным «летать» между процессорами еще быстрее.

А платформа GB300 NVL72 объединяет 72 таких чипа с 36 процессорами Grace CPU в одном большом блоке. Это как огромный суперкомпьютер, который работает как единое целое. Такая мощь пригодится для больших компаний, которые хотят запускать сложные ИИ в облаке через сервис Nvidia DGX Cloud.