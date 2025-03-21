Группа ученых при поддержке НАСА опубликовала одну из самых детализированных карт морского дна, используя данные спутника SWOT (Surface Water and Ocean Topography), запущенного в 2022 году совместно с французским космическим агентством CNES.

Прямые измерения рельефа океанического дна можно проводить с помощью судов, оснащенных гидролокаторами, но на сегодняшний день таким способом обследовано лишь 25% дна. Чтобы восполнить эти пробелы, ученые анализируют спутниковые данные. Спутник SWOT использует метод гравиметрии: когда геологические объекты, такие как подводные горы или холмы, имеют большую массу, чем окружающие их участки океанского дна, они создают небольшие изменения в гравитационном поле. Эти изменения влияют на уровень воды в океане, и спутник фиксирует их с точностью до сантиметра, что помогает предсказать структуру морского дна.

«Спутник SWOT стал огромным скачком в наших возможностях картирования морского дна», — говорит геофизик Дэвид Сэндвелл из Института океанографии.

Ранее спутники могли обнаруживать только самые крупные подводные горы (выше 1 км), но SWOT способен фиксировать объекты высотой менее 500 м. Благодаря этому число известных подводных гор может увеличиться с 44 000 до 100 000.

Рельеф дна влияет на циркуляцию течений, перемещение тепла и питательных веществ, а также на жизнь морских организмов. Например, подводные горы могут концентрировать питательные вещества, создавая своеобразные «оазисы жизни» на больших глубинах.

«Картографирование морского дна имеет ключевое значение для судоходства, добычи редких минералов, прокладывания труб, а также для изучения геологических процессов, таких как тектоника плит», — отмечает Надежда Виноградова, руководитель программ физической океанографии НАСА.

SWOT также помогает изучать абиссальные холмы — самые распространенные формы рельефа на Земле, покрывающие 70% морского дна. Эти холмы формируются в местах расхождения тектонических плит и создают своеобразные полосы. Изучая их расположение, ученые могут узнать, как двигались литосферные плиты в прошлом.

Новые данные помогут международному научному сообществу приблизиться к цели — полностью картировать морское дно к 2030 году.