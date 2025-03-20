Астрономы обнаружили кислород в пока древнейшей известной галактике Вселенной

Международный коллектив астрономов обнаружил при помощи микроволнового телескопа ALMA следы присутствия значимых количеств ионов кислорода в пока самой древней и далекой от нас галактике JADES-GS-z14-0, которую мы видим в том виде, в каком она находилась всего через 290 млн лет после Большого Взрыва.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

"Данное открытие свидетельствует о том, что эта древнейшая галактика сформировалась очень быстро и очень быстро эволюционировала. Это еще раз свидетельствует о том, что процесс формирования первых галактик мироздания был запущен в ранней Вселенной значительно быстрее, чем мы предполагали в прошлом", - пояснил научный сотрудник Лейденской обсерватории Сандер Схаувс, чьи слова приводит пресс-служба ESO.

Как отмечают ученые, галактика JADES-GS-z14-0 была открыта в 2024 году орбитальной обсерваторией "Джеймс Уэбб" в рамках программы ранних наблюдений JADES. Она расположена в созвездии Печи на расстоянии в 13,4 млрд световых лет от Земли, благодаря чему мы видим ее в том состоянии, в котором она находилась в самые первые эпохи существования Вселенной, почти сразу после того, как ее толща стала прозрачной для электромагнитных волн.

Этот факт заставил ученых всесторонне изучить JADES-GS-z14-0 при помощи микроволнового телескопа ALMA, установленного в высокогорной обсерватории Чахнантор в чилийской части пустыни Атакама. Этот телескоп способен улавливать микроволновое излучение, которое вырабатывается самыми холодными молекулами газа, что позволяет использовать его для изучения химического состава древних галактик и изучения химической эволюции Вселенной.

По словам исследователей, изначально они ожидали, что галактика JADES-GS-z14-0 будет содержать в себе относительно небольшое количество астрономических "металлов" - элементов тяжелее водорода и гелия, так как ее звезды предположительно не должны были породить большие количества тяжелых ядер. Вопреки этим ожиданиям, данные с ALMA указали на присутствие в данной галактике очень больших количеств углерода и кислорода, чья доля была примерно в 5-20 раз меньше их концентрации в материи Солнца.

Подобные результаты замеров с ALMA, как отмечают ученые, оказались примерно в десять раз выше прогнозов теоретиков, что свидетельствует о серьезной недооценке темпов роста первых галактик Вселенной и скорости ее химической эволюции. Последующие наблюдения за JADES-GS-z14-0 и поиски других столь же древних галактик помогут понять, как именно образуются кислород и другие "металлы" в их пределах и когда возникли эти скопления звезд, подытожили ученые.