Необычный алмаз помог в изучении состава мантии Земли

Геологи провели анализ алмаза, который был извлечен с глубины 660 километров, где он сформировался на границе верхней и нижней мантии. Специалисты установили, что этот камень образовался в условиях с высоким содержанием воды.

© Вечерняя Москва

Это было подтверждено большим количеством включений, содержащих следы рингвудита, ферропериклаза, энстатита и других минералов. Обычно рингвудит формируется в условиях повышенной влажности, и остальные найденные минералы также возникли благодаря присутствию воды.

Стоит отметить, что ранее исследователи уже находили свидетельства наличия воды в мантии Земли, однако серьезных доказательств ученым до сих пор не удавалось представить. Возможно, этот алмаз станет первым таким подтверждением, как сообщает журнал Nature Geoscience.

Еще одно необычное открытие совершили ученые Женевского университета. В новом климатическом исследовании они выдвинули теорию о том, что Земля фактически пережила катастрофу, сравнимую с концом света, 250 миллионов лет назад. Ученые считают, что их открытия могут быть полезны для прогнозирования нового глобального потепления, вызванного увеличением выбросов углекислого газа.