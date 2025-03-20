Oppo представила сразу два недорогих смартфона

Компания Oppo расширила линейку A5, представив сразу две новые модели — Oppo A5 и Oppo A5 Energy Edition.

© Ferra.ru

Эти устройства ориентированы на пользователей, которым важны баланс цены, автономности и современных функций.

Oppo A5 получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также чип Snapdragon 6 Gen 1. Основная камера на 50 Мп, дополнительный сенсор 2 Мп для портретной съемки. Батарея 6500 мАч поддерживает 45-ваттную зарядку, есть IP69-защита от воды и пыли.

© GizChina

Oppo A5 Energy Edition — более доступная версия, построенная на базе Dimensity 6300. Она получила 6,67-дюймовый LCD-экран с HD+ разрешением, такой же 50-мегапиксельный модуль камеры и аккумулятор 5800 мАч.

При этом устройство сохранило 360° NFC, IP69 и прочный корпус с военной сертификацией.

Продажи уже стартовали в Китае. Oppo A5 стоит от $180, а Energy Edition — от $165.