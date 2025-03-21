В Антарктиде найдены неизвестные формы жизни

Антарктическая камера британских исследователей погрузилась в 900-метровую скважину под ледником — там она обнаружила странную находку, которая поразила многих ученых.

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Океанологи утверждают, что ледники Антарктиды таят в себе намного больше жизни, чем все привыкли считать. Поэтому исследователи решили попасть вглубь ледника Фильхнера-Ронне, который расположен на юго-востоке моря Уэдделла.

Внутри обнаружили неизвестных живых существ. Им не страшны даже внешние факторы — холод до минус 2,2 градуса, полная темнота и расстояние 260 километров от открытого океана.

Своим внешним обликом они чем-то напоминали губки.

— Это открытие — одна из тех счастливых случайностей, которая направляет идеи в другом направлении и показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятно особенная и удивительно приспособлена к замерзшему миру, — утверждают ученые.

Новое открытие замотивировало ученых провести еще одну антарктическую экспедицию, передает издание frontiersin.

На данный момент ученые также разгадывают тайну несущего смерть проклятого диска. В 1928 году во время добычи угля в шахте в Канзасе рабочие наткнулись на необычный камень, который впоследствии привел к трагическим последствиям.