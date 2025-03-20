Google и Apple столкнулись с претензиями ЕС по антимонопольному закону

Европейская комиссия предъявила претензии компаниям Google и Apple за возможные нарушения антимонопольного законодательства Европейского Союза (ЕС). Google обвиняют в том, что она нарушает правила Закона о цифровых рынках (DMA), предпочитая собственные сервисы в поисковой системе и ограничивая разработчиков приложений от перенаправления пользователей на альтернативные предложения за пределами Google Play.

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Apple, в свою очередь, также получила замечание, требующее смягчить ограничения на операционную систему iPhone для соответствия с этим же законом. В отличие от Google, Apple пока не грозят финансовые санкции, однако компания должна будет открыть свои экосистемы для конкурентов.

Тереза Рибера, глава антимонопольного органа ЕС, заявила, что основное внимание будет направлено на создание культуры соблюдения закона.

Компания Google предупреждает, что решение ЕС может привести к ухудшению пользовательского опыта в Европе. В свою очередь, Apple выразила недовольство, заявив, что требования ЕС «затруднят жизнь пользователям». В ближайшее время Apple может столкнуться с новым штрафом за попытки блокировать предложения разработчиков, пытающихся обходить App Store.