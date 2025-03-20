Стало известно, как древние люди использовали вулканические сферы

Доктор Маргарита Мусси из Италии выяснила, что естественные базальтовые сферы могли использоваться древними гоминидами в качестве инструментов более миллиона лет назад. Работа опубликована в журнале Quaternary International (QI).

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Гоминиды — это группа приматов, включающая современных людей (Homo sapiens) и их ближайших вымерших предков, таких как Homo erectus, Homo heidelbergensis, Neanderthals (неандертальцы) и других представителей рода Homo. Гоминиды отличались от других приматов прямохождением, более развитыми когнитивными способностями и использованием орудий труда.

В Европе, Азии и Африке археологи находили различные округлые каменные предметы, называемые «каменными шарами», «сферами» и «сфероидами». Считалось, что эти артефакты использовались в охоте или для обработки других предметов. Однако естественные каменные сферы, которые формировались в природе, оставались недостаточно изученными.

В районе Мелка-Кунтуре в Эфиопии, на территории Верхнего Аваша, были обнаружены естественные базальтовые сферы. В отличие от других сфер в окружающих районах, сделанных из известняка, сферы из Мелка-Кунтуре состоят исключительно из вулканического базальта, что связано с активной вулканической деятельностью в этом регионе.

Сферы, использованные в исследовании, были собраны с восьми различных участков — Гомборе IB, Атабелла II, Гарба XII, Гомборе II-1, Гомборе II-2, Гарба IIIE, Готу III и Гарба I. Самым древним из них был Гомборе IB, возраст которого составляет около 1,7 миллиона лет. Здесь было найдено около пять тысяч каменных орудий, три базальтовые сферы и две кости руки Homo cf. ergaster — одного из ранних представителей рода Homo.

Самые молодые находки были сделаны на участках Гарба I, III и II, которым около 600 тысяч лет. Здесь археологи обнаружили 22 сферы и более семи тысяч каменных орудий. Всего было собрано более 30 сфер, которые сейчас хранятся в Национальном музее Аддис-Абебы.

Кроме базальтовых сфер, ученые нашли фрагменты костей гоминидов. В Гомборе IB были обнаружены кости Homo cf. ergaster, в Гомборе II-1 — фрагменты черепа Homo heidelbergensis, а в Гарба IIIE — фрагменты Homo sapiens.

Анализ сфер показал, что они были тщательно отобраны по весу, форме и размерам, а также носили следы сколов, что указывает на их использование в качестве инструментов. При этом естественные процессы переноса, например, с помощью воды, исключены.

«Характеристики сфер, найденных в осадочных породах, не соответствуют тому, как перемещаются камни в воде. Кроме того, мягкие вулканические породы были бы разрушены при транспортировке водой», — объяснила Мусси.

По ее мнению, твердые базальтовые сферы могли использоваться для обработки каменных орудий, в то время как более мягкие служили для обработки растительных материалов или кож.