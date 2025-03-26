Почему попугаи так хорошо имитируют чужие звуки?

Попугаи так умело имитируют голоса людей, что само имя этих птиц стало синонимом имитации. Однако долгое время никто не знал, как именно им удается генерировать столь сложные, гибкие звуки и вокализации — по крайней мере, до недавних пор. Портал popsci.com рассказал, что стоит за уникальными голосами попугаев.

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Научная работа, опубликованная в журнале Nature, полагает, что попугаи (а точнее, волнистые попугайчики) могут стать модельными видами для изучения человеческой речи и помочь ученым в лечении речевых расстройств. Таким образом, в копилке исследований, доказывающих интеллект птиц, появился еще один документ. Многие из наших пернатых друзей показывают впечатляющие способности к запоминанию информации, обучению, счету и логике.

Волнистые попугайчики — маленькие птицы неоново зеленой и желтой расцветки; это разновидность австралийского попугая, чьи представители часто продаются как домашние животные. В дикой природе они живут социальными стаями, общаясь между собой длинными трелями, а в неволе поддерживают свои социальные тенденции, копируя человеческие фразы. Например, Пак, домашний попугайчик, проживший до 1994 года, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как птица с самым большим словарным запасом (1 728 слов).

Для того, чтобы понять, как эти птицы правдоподобно имитируют людей и издают так много различных звуков, авторы научной работы хирургически имплантировали крошечные зонды в мозг четырех попугайчиков. Чип, вживленный в область мозга, связанную с голосовым органом птиц, собирал данные о нервной активности животных во время вокализации. После этого ученые сравнили данные попугаев с человеческими и собранными с зебровых зябликов — певчих птиц, часто используемых в научных целях.

Опыт показал, что регион мозга попугаев, отвечающий за вокализацию, больше похож на части человеческого мозга, связанные с речевыми и моторными функциями, нежели на мозг зябликов. У последних вокализации, судя по всему, закодированы в сложные, непрерывные цепочки нейронной активности, где каждый звук обладает собственным «штрихкодом» для мозга. Зяблики выучивают и повторяют сложные трели, но анализ мозговой активности показывает, что они имеют ограниченную способность адаптироваться и импровизировать. У их «музыки» нет нот или какой-то осязаемой структуры.

А вот мозг волнистого попугайчика и человека работает схожим образом. Они, как и люди, зашифровывают вокализацию в четких, повторяемых нейронных путях. Так, в человеческом мозги специфические движения мускулов языка или губ связаны с определенными паттернами нейронов, причем они достаточно прозрачны для того, чтобы расшифровывать эти сигналы и интерпретировать их как речь.

У попугаев же нейроны зажигаются в соответствии с тоном и типом звука, генерируемого птицей. Авторы научной работы сравнивают этот механизм с «вокальной клавиатурой». Индивидуальные мозговые клетки отвечают за гласные и согласные звуки, причем внутри гласных есть целый спектр разных интонаций и оттенков. Нейронная активность волнистых попугайчиков так тесно связана со звуками, что ученые теоретически могут воссоздать их, просто посмотрев на сигналы пяти нейронов.

Данный случай — первый раз, когда ученые смогли каталогизировать речевую конфигурацию не в людях. В дальнейшем авторы научной работы надеются изучить другие регионы мозга и подробнее разобраться в том, что стоит за вокализацией попугаев и, например, как именно они выбирают подходящие звуки.