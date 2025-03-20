Названо главное отличие человеческой культуры

Из 8,7 миллиона видов на Земле только человек рисует автопортреты, ходит по Луне и поклоняется богам. Почему? Долгие годы ученые считали, что это связано с нашей способностью учиться друг у друга.

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При помощи обучения и подражания, мы можем создавать и передавать сложную информацию из поколения в поколение. Например, если человек найдет более эффективный способ изготовления ножа, он может передать эту информацию. Один из учеников может внести свои улучшения и передать их дальше. Благодаря этому небольшие изменения со временем накапливаются, порождая все более сложные технологии и поведение. Ученые называют это «кумулятивной культурной эволюцией».

В начале 2000-х ученые исследовали 105 детей, 106 взрослых шимпанзе и 32 взрослых орангутанга на когнитивные способности. Выяснилось, что человеческие дети превосходят своих сверстников-обезьян лишь в одной области: социальном обучении. Это указывает, что люди не в «целом умнее», у нас есть «особый вид ума», который позволяет нам передавать информацию через точное обучение друг у друга.

Однако недавние исследования показали, что животные, например, пчелы, шимпанзе, киты, почтовые голуби, вороны и многие другие, также могут учиться друг у друга и поддерживать свои культурные традиции очень долго. Поэтому дискуссия о человеческой уникальности принимает новый оборот.

Недавно антропологи выделили другую особенность человеческой культуры: разнообразие и открытость наших традиций. В то время как культура животных охватывает лишь несколько важных аспектов, например ухаживание и пропитание, человеческая культура включает множество разнообразных и постоянно расширяющихся областей.

В нашей повседневности сложно найти аспект, который бы не был связан с культурой: одежда, рассказывание (слушание и просмотр) историй. Наша культура вбирает в себя очень многие «непрактичные» направления. Эта новая точка зрения, озвученная в статье, вышедшей в Nature human behaviour, предполагает, что наша культура не столько уникально кумулятивна, сколько уникально открыта.

«Чтобы проиллюстрировать эту особенность, рассмотрим гипотетический пример, касающийся камней, которые шимпанзе используют для дробления орехов. Допустим, шимпанзе пробуя разные варианты и наблюдая друг за другом, смогли накопить знания о лучших качествах камня, разбивающего орехи. В конце концов, однако, они достигли бы предела в силе и точности. Как его преодолеть? Ну, они могли бы привязать палку к камню: рычаг помог бы им разбивать орехи еще сильнее. Однако, насколько нам известно, шимпанзе не способны осознать преимущества использования этого дополнительного качества. А мы способны — люди изобрели молотки. Важно то, что открытие силы рычага позволяет не только лучше разбивать орехи. Это открывает инновации в других областях. Если добавление ручек к предметам позволяет лучше разбивать орехи, то почему бы не улучшить метание, резку или рисование? Пространство культурных возможностей внезапно расширилось. В этом отношении наш вид не имеет себе равных», — пишет Эли Элстер, эволюционный антрополо из Калифорнийского университета в Дэвисе на страницах Conversation.

Открытость позволяет адаптировать культурное пространство, создавая новые возможности.

Исследователи еще не ответили на многие вопросы о роли мышления в этом процессе. Однако развитие новой парадигмы открытости требует пересмотра дебатов о том, что делает человеческий ум и культуру уникальными. Этот интерес на пересечении психологии и антропологии может пролить свет на не только наше разнообразие, но и на общее.