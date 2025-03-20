IT-эксперт Артем Геллер в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о прекращении работы российского видеохостинга Nuum, а также высказался о перспективах других отечественных аналогов YouTube и TikTok.

Видеохостинг Nuum, запущенный компанией МТС в конце 2023 года, будет закрыт уже 1 июня. Технологическую инфраструктуру платформы передадут рекламному подразделению компании, сообщило ранее РБК. В компании рассказали, что решение о закрытии Nuum было принято в связи с новой стратегией трансформации. В прошлом году МТС вложила 6 млрд руб. в развитие платформы. Она представляла собой аналог YouTube и TikTok и была ориентирована на пользовательские и блогерские видео как в горизонтальном, так и в вертикальном форматах.

Невысокую популярность Nuum среди российских пользователей эксперт назвал одной из главных причин закрытия видеохостинга.

У них [создателей Nuum] были амбиции, наверняка у них были какие-то KPI [ключевые показатели эффективности], которых они просто не достигли. И тогда все поняли, что бодаться с такими гигантами, как VK и подобными ему сервисами, бессмысленно. Артем Геллер Главный разработчик официального сайта президента РФ, IT-эксперт

Эксперт отметил, что ряду аналогичных Nuum отечественных ведеохостингов также грозит закрытие.

«В основном это касается мелких игроков. Задача полностью заменить YouTube для таких продуктов невыполнима при нынешнем уровне их финансирования. Кроме того, в стратегическом плане такие платформы все еще не до конца пытаются закрыть образовавшуюся нишу, поскольку ситуация может измениться и им придется делать шаг назад. Тогда им будет просто невыгодно содержать всю созданную инфраструктуру. Расти небольшим сервисам не позволяет борьба компромиссов. Они и не пытаются «играть» в YouTube, где есть контент на все случаи жизни, а концентрируются на отдельных шоу или программах, то есть пытаются подтянуть узкоспециализированный контент, а не массовый. Поэтому полностью заменить YouTube им будет очень сложно», - сказал он.

Вместе с тем Геллер подчеркнул, что такие крупные российские платформы, как Rutube и «VK Видео», в настоящее время чувствуют себя достаточно уверенно.

«Рисков закрытия этих сервисов я не вижу, поскольку у них ограниченная стратегия роста. Они переживают за возможное изменение ситуации в недалекой перспективе, поэтому не делают больших шагов. Так что каких-то гигантских проблем у них не будет. Безусловно, они выросли за последнее время, тем не менее остались такими же сервисами, какими и были», - отметил специалист.

Эксперт также ответил на вопрос о перспективах возобновления работы сервиса YouTube в России.

«Это исключительно политический вопрос, поэтому тут все будет зависеть от именно от политической ситуации. Если теоретизировать в этой области, смотря на нестабильный мир, то возвращения YouTube в Россию исключать нельзя. Этого не исключают и наши российские «гиганты» [медиаиндустрии], которые пока растут из-за сложившейся ситуации», - заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что аудитория YouTube в России снизилась почти вдвое с начала его замедления.