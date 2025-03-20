Samsung One UI 7 оставит владельцев складных моделей без двух ИИ-функций

Samsung объявила, что прошивка One UI 7 выйдет 7 апреля 2025 года, но владельцы складных Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5 получат его на несколько недель позже. При этом эти устройства не будут иметь доступа к двум ключевым функциям новой прошивки.

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Первая функция — поиск на естественном языке в настройках, позволяющий пользователям находить определённые параметры, вводя текстовые или голосовые запросы. Примером функции, как об этом сообщает портал SamMobile, является режим защиты глаз. К примеру, можно просто сказать «Мои глаза устали» для появления опции включения защиты глаз или регулировки яркости. Этой функции не будет ни в Galaxy Z Flip 5, ни в Galaxy Z Fold 5.

Вторая функция — Audio Eraser, ИИ-инструмент, который подавляет фоновый шум в видео, распознавая шесть видов фоновых шумов. Несмотря на эти моменты, Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 получат обновлённый One UI 7, включая панель Now Bar, новые виджеты, иконки, цветовые схемы, анимацию, AI Select, Writing Assist и Drawing Assist.