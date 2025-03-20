В Нидерландах установили «рыбий звонок»

В голландском городе Утрехт придумали необычный способ помочь рыбам во время весенней миграции — «рыбий звонок». Подводная камера на шлюзе Weerdsluis транслирует видео в реальном времени на специальный сайт. Если зритель замечает рыбу, он может нажать кнопку, отправив снимок организаторам. Когда набирается достаточно таких сигналов, сотрудники открывают шлюз, чтобы рыбы могли беспрепятственно проплыть дальше. Об этом сообщает Associated Press (AP).

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Проект работает уже пятый год и привлек миллионы зрителей со всего мира благодаря сочетанию экологической инициативы и своеобразного «медленного телевидения». Обычно на экране видна лишь мутная зеленая вода с редкими пузырьками, но иногда мимо проплывает рыба, и тогда зрители получают шанс помочь.

Без такой поддержки местные виды рыб, такие как лещ, щука и окунь, могут застревать у шлюза, становясь легкой добычей для хищников, особенно весной, когда шлюз открывают для лодок нечасто.

Идея принадлежит экологу и разработчику Марку ван Хойкелуму, который признался, что удивлен такой популярностью проекта:

«Кажется, сочетание благой цели, красивой истории и простой идеи привлекло так много внимания», — сказал он.

Анна Найс, эколог из муниципалитета Утрехта, также поражена интересом к проекту: