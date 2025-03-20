Huawei представила широкоэкранный складной смартфон Pura X

Китайская компания Huawei представила складывающийся смартфон Pura X с широкоформатным дисплеем, соотношение сторон которого в разложенном виде составляет 16:10. Это первый в отрасли широкоэкранный складной смартфон, заявила компания в ходе онлайн-презентации в WeChat.

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Складной LTPO-дисплей диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение 2120 1320 пикселей. Его адаптивная частота обновления составляет 1-120 Гц, а пиковая яркость - 2 500 нит. В сложенном виде пользователь может использовать дополнительный дисплей диагональю 3,5 дюйма разрешением 980 980 пикселей. Малый экран имеет соотношение сторон 1:1.

Основная 50-мегапиксилельная камера использует датчик RYYB для лучшего захвата света, ее диафрагма - f/1.6. Также оптическая система Pura X включает 40-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, зум-объектив с 3,5-кратным увеличением и дополнительный сенсор для улучшения цветопередачи.

Новая раскладушка Huawei работает на операционной системе HarmonyOS 5 и использует генеративный искусственный интеллект.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4 720 мА·ч со сверхбыстрой проводной зарядкой мощностью 66 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 40 Вт.

Цена на Pura X начинается от 7 499 юаней (примерно $1 тыс.) за базовую версию с оперативной памятью 12 ГБ и встроенной памятью 256 ГБ .