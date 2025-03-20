Ученые сделали потрясающее видео редкого обитателя морских глубин: морского паука размером с обеденную тарелку, ползающего по морскому дну у Южных Сэндвичевых островов. Вулканический архипелаг недалеко от Антарктиды, один из самых удаленных уголков мира, пишет Live science.

Морские пауки, или пикногониды, — дальние родственники пауков, обитающих на суше. Эти существа обладают размахом ног до 50 сантиметров, что почти вдвое больше, чем у самых крупных наземных.

Согласно информации Шмидтовского института океана (США), который опубликовал это видео в соцсетях, огромные размеры паука — это следствие глубоководного гигантизма. Так называют тенденцию, когда обитатели морских глубин становятся значительно крупнее своих мелководных родственников. В данном случае морской паук был снят на глубине 2 104 метров.

«Огромное давление и ледяные температуры, которые являются непроходимыми препятствиями для сухопутных обитателей, позволяют некоторым животным иметь очень медленный метаболизм и способность достигать гигантских размеров», — отметили ученые.

Более крупные животные могут перемещаться быстрее и дальше, чтобы найти себе пищу или партнера, что важно, когда «плотность населения» на дне невелика. Глубоководный гигантизм особенно распространен вблизи полюсов, где низкие температуры способствуют медленному метаболизму.

Науке известно около 1 500 видов морских пауков, но предполагается, что многие еще предстоит открыть. Морские пауки обитают в океанах по всему миру. Самые крупные представители этой группы обычно находятся на глубинах от 2 200 до 4 000 метров. Вместо плетения паутины или рытья нор, как делают пауки на суше, морские используют специализированную трубчатую структуру рта, называемую хоботком, чтобы сначала «переваривать» вовне, а потом высасывать жертву. Они питаются актиниями, медузами и другими беспозвоночными.

Кадры были сняты пилотами дистанционно управляемого аппарата. Цель экспедиции — поиск и описание новых видов в этих холодных водах. Как пишут исследователи, в этой части океана пока исследовано только 10% морских обитателей.