Застрявшие в космосе: рекорды и незапланированные задержки

Во вторник астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернулись на Землю после космической экспедиции, затянувшейся на долгие девять с лишним месяцев.

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В июне прошлого года они отправились на новом космическом корабле Boeing Starliner в полет, который должен был продлиться восемь дней, однако пробыли вдали от родной планеты 286 дней — в 36 раз дольше запланированного.

«Если посмотреть математически, по проценту от изначально запланированной миссии, это самое большое увеличение», — заметил руководитель космических операций NASA Кен Бауэрсокс.

Он и сам в свое время столкнулся с неожиданным продлением своей миссии на орбитальной станции. Бауэрсокс находился там с Доном Петтитом (который сейчас снова на МКС), когда многоразовый космический корабль Columbia разрушился при входе в атмосферу в 2003 году, что привело к гибели всех семи членов экипажа и остановке полетов шаттлов на более чем два года.

«Причины нашего задержания были ужасными. Но мы справились», — сказал Боуэрсокс, чья миссия растянулась с четырех запланированных до более пяти месяцев.

Таким образом, астронавты Starliner — не первые, кто задержался в космосе, и рекордной их миссия продолжительностью 9,5 месяцев не стала. Однако никогда прежде короткий полет не превращался в столь длительное пребывание.

AP News вспомнило еще несколько историй о других людях, которые оказались застрявшими в космосе — по своему выбору или нет, — а также собрало любопытную статистику о космических полетах.

Самый продолжительный космический полет американского астронавта

Астронавт NASA Фрэнк Рубио столкнулся с удвоением продолжительности своей миссии — с 6 месяцев до 12 месяцев — после того, как «Союз МС-22», на котором он прилетел, получил повреждение от микрометеорита и потерял охлаждающую жидкость. Рубио возвращался с российскими коллегами на другом «Союзе», а его 371-дневный полет стал в результате самым длительным для США.

Первым астронавтом NASA, проведшим год в космосе, был Скотт Келли — он находился на станции 340 дней в 2015–2016 годах.

Самый длинный космический полет в мире

Российский космонавт Валерий Поляков провел 14,5 месяцев на станции «Мир» в середине 1990-х. Он добровольно согласился на этот полет. Будучи врачом, он хотел изучить изменения в организме и психике человека после длительного пребывания в невесомости. Его 437-дневный полет остается мировым рекордом, зафиксированным Книгой Гиннесса. Поляков скончался в 2022 году в возрасте 80 лет.

Последний полет СССР

Этот космический полет, также пролившийся больше запланированного, вошел в историю как начавшийся в одной стране, а завершившийся в другой. Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев отправился на станцию «Мир» с Байконура 18 мая 1991 года. Из-за сложностей с финансированием график полетов был сокращен, и Крикалева попросили задержаться на орбите. В результате вместо пяти месяцев он пробыл на станции десять, вернувшись уже в новую Россию.

Самый длинный женский космический полет

Астронавт NASA Кристина Кох удерживает этот титул благодаря своей 328-дневной миссии на космической станции в 2019–2020 годах. Во время этого полета она совершила первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин, компанию в котором ей составила Джессика Мейр. Кох назначена в первый экипаж миссии Artemis, которому в следующем году предстоит облет Луны.

Наибольшая суммарная продолжительность пребывания в космосе

Первым человеком, пробывшим вне родной планеты более 1000 дней, стал космонавт Роскосмоса Олег Кононенко. К моменту возвращения с МКС осенью прошлого года он провел в космосе 1111 дней за пять полетов — более трех лет в сумме.

Среди астронавтов NASA рекорд принадлежит Пегги Уитсон, которая провела 675 дней в трех миссиях на орбите и одном коротком частном полете компании Axiom Space.

Суни Уильямс благодаря задержке заняла второе место с 608 днями в трех экспедициях.

Рекорды выходов в открытый космос

Она же стала самой опытной женщиной-астронавтом по внекорабельной деятельности благодаря своей затянувшейся миссии. В этом году Уильямс дважды выходила в космос для ремонта и обслуживания станции, доведя общее время своих выходов до 62 часов.

Первенство в этой номинации принадлежит российскому космонавту Анатолию Соловьеву: его 16 выходов в открытый космос продолжались в общей сложности около 80 часов.

Чемпион NASA по выходам в открытый космос — астронавт Майкл Лопес-Алегрия с 10 выходами и общим временем 67 часов.

Интересная статистика

Количество космических путешественников

По данным NASA, 721 человек побывал в космосе, включая туристов и пилотов военных X-15. Из них 102 женщины.

Первые в космосе

Из них жива только Терешкова.