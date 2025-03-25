Что нужно обязательно сделать перед продажей ноутбука

Подумываете над продажей ноутбука на Windows? Перед тем, как выкладывать объявление и тем более передавать устройство в новые руки, желательно провести ряд процедур, чтобы ни о чём потом не пожалеть. Портал howtogeek.com рассказал, как подготовить ноутбук к продаже.

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Создайте резервную копию данных

На вашем ноутбуке наверняка хранятся важные документы, личные фотографии, настройки софта и другие ценные данные. Перед тем, как передавать устройство в чужие руки, стоит убедиться, что новый владелец не сможет получить доступ к вашей информации. Проще всего это сделать, откатив систему к заводским настройкам — процедура отформатирует содержимое ноутбука целиком. Поэтому предварительно стоит создать резервную копию данных: либо на облачном хранилище, либо на внешнем жестком диске или флэшке.

Откатите систему к заводским настройкам

Обязательный шаг после создания резервной копии данных. Просто удалить файлы с жесткого диска недостаточно — их можно восстановить. Только откат к заводским настройкам полностью исключит риск утечки вашей персональной информации. К тому же, т.к. Windows переустанавливает саму себя в процессе, система наверняка заработает лучше.

Деавторизуйте программы

Некоторые платные программы привязывают подписку или лицензию к устройству, на котором они активированы. Если вы продадите ноутбук, не деавторизовав эти приложения, то новый владелец устройства может получить к ним доступ. Помимо этого, если подписки вдруг ограничены одним-единственным устройством, то вы не сможете активировать их на новой системе.

Чтобы избежать потенциальных проблем, перед продажей отвяжите ноутбук от всех возможных сервисов, будь то офисные программы, облачные хранилища, защитные программы и т.д. Даже если вы уже продали ноутбук, деавторизация по-прежнему может быть возможна через ваш аккаунт на официальных сайтах сервисов.

Почистите ноутбук от грязи

Покупателю будет приятно получить ноутбук в товарном виде, поэтому было бы неплохо почистить его. Пыль, отпечатки пальцев и прочая грязь могут заставить устройство выглядеть старым и неухоженным — хорошо почищенный ноутбук может уйти за большие деньги, чем грязный. Для чистки экрана понадобится лишь тряпочка из микрофибры и специальное средство для компьютерной техники; пыль и грязь, забившуюся в клавиатуру и вентиляционные отверстия, можно убрать баллоном со сжатым воздухом.

Поменяйте детали, которым нужен ремонт

Понятно, что на ноутбук, который пойдет на продажу, не хочется тратить дополнительные деньги, но его стоимость можно повысить, заменив сломанные или изношенные компоненты. Если вы знаете, что какая-то деталь устройства не работает как надо, и покупатель узнает об этом позже, то продажа может провалиться. Чтобы избежать неловких ситуаций, заранее проведите диагностику системы. Если она покажет, что какие-то компоненты ноутбука нуждаются в ремонте или замене, позаботьтесь о них. А если все в порядке, то отчет диагностической программы можно приложить прямо к объявлению — для душевного спокойствия покупателей.