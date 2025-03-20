Индийский стартап SkyServe протестировал умные технологии с NASA

Индийский стартап SkyServe, который занимается обработкой данных прямо в космосе, начал тестировать свои искусственные интеллекты (ИИ) вместе с Лабораторией реактивного движения NASA (JPL) и итальянской компанией D-Orbit.

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В марте 2025 года они проверили, как их умная система STORM работает на спутнике D-Orbit на низкой околоземной орбите. SkyServe установила свою программу на спутник и запустила модели ИИ, созданные NASA для наблюдения за Землёй.

Эти модели следят за пожарами, наводнениями и другими важными событиями почти в реальном времени. Обычно данные с спутников отправляют на Землю для обработки, но SkyServe делает всё прямо в космосе. Это быстрее и удобнее.

Руководитель SkyServe Виней Симха сказал, что это новый способ наблюдать за Землёй. А технический директор Вишеш Ватсал добавил, что их технология помогает использовать ИИ на разных спутниках без проблем. D-Orbit уже решила ставить STORM на свои будущие спутники. Другая компания, Loft Orbital, тоже подключилась к проекту.