В Иране обнаружены значительные запасы сурьмы – полуметалла, используемого в медицине, электронике, производстве огнезащитных средств и других отраслях. Об этом сообщила иранская организация по разработке и модернизации шахт, передает информационное агентство Iran Press, партнер сети TV BRICS.

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После десятилетних исследований в стране выявили порядка 7 тысяч тонн сурьмы. Как уточняется в сообщении, основная часть ресурсов находится в Систане и Белуджистане на юго-востоке Ирана. Ожидается, что это открытие повысит экономическую мощь страны.

Сурьма применяется в медицине для лечения паразитарных заболеваний, включая лейшманиоз и шистосомоз. В древности этот полуметалл также использовался для изготовления косметики.

Мировые запасы сурьмы на юго-востоке Ирана составляют около 10 процентов. Крупнейшим производителем полуметалла является Китай.