Всем пользователям Telegram стала доступна галочка верификации

Пользователи Telegram теперь могут получить значок верификации от имени организации для своего личного аккаунта. Услуга доступна при выполнении ряда условий: требуется наличие не менее 20 тыс. токенов в боте @major и приобретение бизнес-карты стоимостью $250, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Такой шаг направлен на предоставление дополнительной возможности для пользователей, которые стремятся подчеркнуть официальный статус своего аккаунта или повысить уровень доверия к нему. Верификация через организацию может быть полезной для предпринимателей, общественных деятелей и владельцев бизнеса, использующих Telegram для профессиональной деятельности.

Купив галочку, пользователь получит слева от своего имени соответствующий значок и подпись ниже: «Аккаунт верифицирован организацией Major». В числе первых галочку получил Павел Дуров, установивший значок верификации на свой личный аккаунт @monk.

Одной из первых платформ, добавившей платную галочку верификации, стала соцсеть X (ранее Twitter) Илона Маска.