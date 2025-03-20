Ученые заявили о пережитом Землей апокалипсисе

Земля фактически пережила катастрофу, сравнимую с концом света, 250 миллионов лет назад. Об этом рассказали ученые Женевского университета в новом климатическом исследовании.

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Исследователи обнаружили, что в результате вулканических извержений в пермско-триасовый период в атмосферу было выброшено огромное количество углекислого газа. Это привело к глобальному потеплению на 10 градусов и массовому вымиранию большинства животных, за исключением предков ранних динозавров и некоторых растений.

Восстановление экосистемы заняло миллионы лет, и ученые смогли проследить этот процесс с помощью моделирования и анализа окаменелостей. Они изучили географическую карту того времени и распределили ископаемые растения по шести основным биомам, чтобы понять климатические условия в разных регионах. Эти биомы варьировались от жарких тропиков до умеренных и пустынных зон.

На границе пермского и триасового периодов произошли значительные изменения: вместо пустынь в некоторых местах появились тропические леса, а теплые умеренные биомы сместились к полярным регионам, что привело к исчезновению тундровых экосистем.

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Ученые считают, что их открытия могут быть полезны для прогнозирования нового глобального потепления, вызванного увеличением выбросов углекислого газа. По самым пессимистичным сценариям, климатический сдвиг может повториться через 2,7 тысячи лет, говорится в материале Frontiers in Earth Science.

Недавно исследователи из американского космического агентства (NASA) выяснили, что апокалипсис из-за утраты кислорода на Земле может наступить в 1 000 002 021 году. Настолько точную дату ученым из NASA и университета Тохо в Японии удалось установить при помощи сложного программного обеспечения.