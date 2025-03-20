На некоторых онлайн-сервисах в России произошел сбой

Россияне начали жаловаться на сбои в работе ряда онлайн-сервисов. В их число вошли МТС, Twitch, YouTube, Мегафон, Tele2, "Ростелеком", "Госуслуги", Билайн, следует из данных "Сбой.РФ" и Downdetector.

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Кроме того, пользователи наблюдают трудности в работе таких приложений, как Epic Games, League of Legends, Genshin Impact, Figma, Roblox, Character Al и Литнет.

Как рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре, проблемы связаны с использованием иностранной серверной инфраструктуры, где в настоящее время и фиксируются сбои. В связи с этим ведомство рекомендовало пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.

Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram

Ранее в работе сервисов компании "Яндекс", в том числе "Яндекс Go" и "Яндекс Музыка", произошел сбой. Жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Подмосковья, а также из Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей.

Между тем РКН в ближайший месяц проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета, объяснили в ведомстве.