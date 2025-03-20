Microsoft уговорит пользователей Windows купить новый ПК

Корпорация Microsoft начала рассылать письма пользователям Windows 10 с просьбой купить новый персональный компьютер (ПК). Об этом сообщает издание Windows Latest.

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На письма от американской компании обратили внимание журналисты медиа, которые получили сообщение от Microsoft на свой редакционный компьютер. Судя по всему, подобные письма фирма рассылает всем пользователям Windows 10. В нем говорится, что поддержка устаревшей операционной системы (ОС) скоро закончится и пользователям нужно обновиться до Windows 11.

В сообщении отмечается, что пользователи могут продать свой старый ПК или отдать его нуждающимся. Как заметили авторы Windows Latest, в Microsoft уговаривают потребителей приобрести новый компьютер, так как тот будет поддерживать актуальную Windows 11. В компании подчеркивают, что после окончания поддержки Windows 10 в октябре старые компьютеры продолжат работу, но не будут получать обновлений.

При этом в материале Microsoft не указано, что пользователи могут и дальше безопасно запускать Windows 10 на своем устройстве при подключении платных обновлений и патчей. Для физических лиц они будут стоить 30 долларов, или около 2500 рублей, в год.

«Видимо, Microsoft сама не верит, что пользователи готовы платить эти деньги», — заметили авторы.

В середине марта агентство по кибербезопасности (CISA) США призвало пользователей Windows 10 срочно обновить свои компьютеры. Причина срочности заключается в наличии в операционной системе ряда уязвимостей.