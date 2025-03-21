Ученые нашли новый способ снизить уровень парниковых газов

Учёные из РУДН вместе с коллегами из российских и зарубежных научных центров нашли способ эффективнее бороться с парниковыми газами в Арктике. Они создали искусственные почвы, которые впитывают углекислый газ и оксиды азота в два раза лучше, чем обычные. Эксперимент, длившийся 14 месяцев в городе Апатиты, показал, что такие смеси могут значительно уменьшить выбросы в холодном климате.

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Основой для этих почв стали техносоли — смеси из природных компонентов и промышленных отходов, подобранные с учётом климатических условий. Исследователи отметили, что сначала условия для микроорганизмов в техносолях были неблагоприятными: не хватало азота и углерода, необходимых для их жизнедеятельности. Это замедляло дыхание почвы, но, несмотря на это, итоговое годовое поглощение углерода оказалось вдвое выше, чем у природных почв в арктическом регионе.

Эксперты подчёркивают, что такие почвы могут стать полезным инструментом для городского озеленения, особенно в условиях Арктики. Но есть нюанс: в умеренном климате объем выделяемого углекислого газа из этих почв увеличится на треть. В планах у учёных продолжить исследования, чтобы лучше понять долгосрочные эффекты и оптимизировать состав смесей для различных климатических зон.