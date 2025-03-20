В России представили дорогой iPhone 16 Pro «Москва»

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию смартфонов Horizon, посвященную знаковым городам мира.

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Ключевой моделью коллекции стал iPhone 16 Pro «Москва», украшенный миниатюрами Спасской башни и храма Василия Блаженного. Для создания уникального дизайна использовались премиальные материалы, включая золото 999 пробы, цветную эмаль и редкоземельные металлы – иттрий и индий. Ключевой особенностью «московской» модели являются работающие механические часы, встроенные в миниатюру башни.

Коллекция Horizon также включает модели, вдохновленные Лондоном, Дубаем, Гибралтаром, Багамами и Шанхаем. Примечательно, что в последнем случае предлагается складной смартфон Huawei Mate X6. В дизайне этих смартфонов используются такие элементы, как миниатюра Биг-Бена с механическими часами, золотой барельеф Бурдж-Халифы и лазерная гравировка символов Гибралтара на титане.

Стоимость устройств начинается от 559 тыс. руб.