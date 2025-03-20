Google создала процессор Tensor G5 без помощи Samsung

Google сделала большой шаг в создании своих собственных чипов: новый Tensor G5 для будущих смартфонов Pixel 10 полностью разработан внутри компании и без участия Samsung, заявляют инсайдеры.

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Раньше Google сотрудничал с Samsung, используя их технологии для чипов Tensor, но теперь решил пойти своим путём. Новый чип будет производиться на заводах TSMC — известной компании, которая делает процессоры, например, для Apple.

Tensor G5 — это не полностью самодельный продукт. Google взял готовые части от других компаний, вроде Arm для процессора и Imagination Technologies для графики, но добавил и свои разработки. Например, блок для обработки фото теперь полностью создан Google, чтобы камеры Pixel стали ещё лучше. А вот видеочип, который раньше был частично их собственным, теперь полностью куплен у другой фирмы — Chips&Media. Это упростило работу и, возможно, сэкономило время.

Чип обещает быть мощнее и экономичнее благодаря технологии 3 нанометра от TSMC. Он выйдет в 2025 году с Pixel 10. Пока неясно, насколько он будет быстрее.