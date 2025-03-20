На обратной стороне Луны предложили построить массив радиотелескопов

Ученые из Китайской академии космических технологий в Сиане и Шанхайской астрономической обсерватории предлагают построить массив радиотелескопов на обратной стороне Луны, который может стать первой действующей радиообсерваторией на спутнике Земли.

"Создание такого массива будет очень сложным инженерным проектом, объединяющим научное оборудование, ретрансляционные спутники, роботов, логистику на поверхности Луны и сети связи", - приводит мнение авторов проекта газета South China Morning Post.

Ученые полагают, что такой массив радиотелескопов позволит стимулировать инновации в нескольких областях, будет иметь большое научное значение и "укрепит позиции Китая в исследовании дальнего космоса и других астрономических исследованиях".

Согласно проекту, такая система должна представлять собой комплекс из 7,2 тыс. проволочных антенн для обнаружения сверхдлинноволновых космических сигналов, которые не пропускает атмосфера Земли, но которые крайне важны для понимания истории Вселенной, особенно до того периода, когда вспыхнули первые звезды.

Ученые полагают, что такой массив может быть построен в течение примерно 10 лет, для чего можно использовать будущие роботизированные и пилотируемые лунные миссии КНР, а также Международную лунную исследовательскую станцию, которую Китай предлагает создать к 2035 году.