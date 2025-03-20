Россияне стали чаще покупать роутеры с поддержкой Wi-Fi 6
В 2024 году рынок сетевого оборудования в России демонстрировал рост интереса к роутерам с поддержкой Wi-Fi 6 и mesh-системам для больших помещений. Об этом говорится в исследовании «Дом.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».
Согласно исследованию, спрос на роутеры Wi-Fi 6 среди абонентов «Дом.ру» увеличился на 37,65% по сравнению с предыдущим годом. Mesh-системы, в свою очередь, остаются востребованным решением благодаря возможности создавать бесшовные Wi-Fi-сети для крупных пространств.
Лидерами среди роутеров с Wi-Fi 6 стали D-Link DIR-X1530 (35,89%), TP-Link EX220 (26,05%) и «Дом.ру WAVE AX1500» (20,81%). Среди mesh-систем лидерами признаны TP-Link Deco M4, поддерживающая до 100 устройств одновременно, Deco X20 с высокой скоростью соединения и версия Deco X20 с тремя блоками, обеспечивающая стабильное покрытие до 530 кв. м.
Отмечается, что россияне в среднем готовы тратить на роутеры с Wi-Fi 6 от 5,5 до 14 тыс. руб.
«Мы прогнозируем дальнейший рост интереса к устройствам с поддержкой Wi-Fi 6, что обусловлено как расширением ассортимента на рынке, так и увеличением доступности таких устройств для широкого круга пользователей. Со своей стороны, «Дом.ру» не только предлагает собственный роутер «Дом.ру WAVE AX1500» с поддержкой Wi-Fi 6, но и постоянно проводит модернизацию инфраструктуры, чтобы обеспечить пользователям максимально стабильное и высокоскоростное подключение», — заявил директор по продуктам Интернет компании «Дом.ру» Дмитрий Гуляев.