Россияне стали чаще покупать роутеры с поддержкой Wi-Fi 6

В 2024 году рынок сетевого оборудования в России демонстрировал рост интереса к роутерам с поддержкой Wi-Fi 6 и mesh-системам для больших помещений. Об этом говорится в исследовании «Дом.ру», результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно исследованию, спрос на роутеры Wi-Fi 6 среди абонентов «Дом.ру» увеличился на 37,65% по сравнению с предыдущим годом. Mesh-системы, в свою очередь, остаются востребованным решением благодаря возможности создавать бесшовные Wi-Fi-сети для крупных пространств.

Лидерами среди роутеров с Wi-Fi 6 стали D-Link DIR-X1530 (35,89%), TP-Link EX220 (26,05%) и «Дом.ру WAVE AX1500» (20,81%). Среди mesh-систем лидерами признаны TP-Link Deco M4, поддерживающая до 100 устройств одновременно, Deco X20 с высокой скоростью соединения и версия Deco X20 с тремя блоками, обеспечивающая стабильное покрытие до 530 кв. м.

Отмечается, что россияне в среднем готовы тратить на роутеры с Wi-Fi 6 от 5,5 до 14 тыс. руб.