МТС закроет свой аналог YouTube и TikTok

Видеохостинг Nuum, запущенный МТС в конце 2023 года, будет закрыт уже 1 июня. Технологическую инфраструктуру платформы передадут рекламному подразделению компании, сообщает РБК.

До 1 июня пользователи смогут выгрузить весь необходимый контент. Технологическую инфраструктуру передадут рекламному подразделению МТС AdTech, она будет использоваться для создания рекламной сети видеобаннеров, ориентированной на электронную коммерцию. В частности, движок видеохостинга будет применяться для продвижения товаров на маркетплейсах и классифайдах в форматах, аналогичных «сторис» и «рилзам» в соцсетях, отметили в компании.

Разработчики перейдут в другие подразделения медиабизнеса МТС. Разработанные для Nuum технологии стриминга видео будут использованы в принадлежащем компании онлайн-кинотеатре Kion.

В компании рассказали, что решение о закрытии Nuum принято в связи с новой стратегией трансформации.

«В условиях высокой ставки МТС концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью», — утверждает ее представитель.

Напомним, МТС анонсировал запуск собственной видеоплатформы Nuum в декабре 2023 года. В прошлом году МТС вложила 6 млрд руб. в ее развитие. Платформа представляла собой аналог YouTube и TikTok и была ориентирована на пользовательские и блогерские видео как в горизонтальном, так и в вертикальном форматах.