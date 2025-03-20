HP представила модульный ноутбук с легко заменяемыми компонентами

На выставке Amplify 2025 компания HP анонсировала EliteBook 8 G1 — первый в линейке модульный ноутбук для корпоративного сегмента, который позволяет быстро заменять ключевые компоненты.

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HP заявляет, что SSD, батарея, оперативная память SODIMM, система охлаждения и модули Wi-Fi/LTE могут быть заменены менее чем за 10 минут. Также легко снимаются клавиатура и дисплей, причем последний не требует специальных инструментов для замены.

Ноутбук выпускается в версиях G1a (AMD) и G1i (Intel) с AI-чипами от 40 до 60 TOPS, а также обычными моделями с меньшей производительностью NPU. Доступны размеры 13, 14 и 16 дюймов с экранами WUXGA (1920 × 1200).

Корпус стал тоньше и выполнен из переработанных материалов, включая алюминий, магний и пластик из океанических отходов.

Из интерфейсов заявлены Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-C/A, NFC, Smartcard и биометрический сканер в кнопке питания.