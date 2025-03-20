В настройках Windows 11 на мощных Copilot+ ПК нашли скрытую вкладку

Microsoft готовит что-то интересное для пользователей Windows 11, особенно для тех, у кого есть мощные Copilot+ ПК. В последней тестовой версии системы нашли скрытую вкладку под названием «Действия». Она спрятана в настройках и пока не работает полностью, но уже намекает на возможности.

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Эта вкладка позволит выбирать, какие приложения смогут предлагать быстрые действия прямо в системе. Например, если вы что-то выделили на экране, Copilot сможет подсказать, что с этим сделать — открыть поиск, переписать текст или даже найти картинку. Это похоже на функцию Click To Do, которая уже есть на некоторых Copilot+ ПК. Но тут всё будет глубже интегрировано в Windows, чтобы работать быстрее и удобнее.

Для таких фишек нужен компьютер с процессором, который выдает минимум 40 TOPS. Пока «Действия» — это только намёк, и Microsoft ещё не объявила, дойдёт ли она до всех пользователей.