В Великобритании восстановят редкий вид деревьев

В графстве Девон начался уникальный проект по спасению черного тополя – самого редкого дерева Великобритании, находящегося на грани исчезновения. Для этого была создана «живая библиотека» из 80 генетически уникальных клонов черного тополя на территории поместья Киллиртон. Таким образом экологи хотят создать естественно воспроизводящуюся популяцию.

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Черный тополь, когда-то столь же распространенный, как дуб и бук, почти исчез из дикой природы из-за осушения земель и предпочтения неместных пород деревьев. На сегодняшний день в Великобритании осталось всего около 7000 диких черных тополей, из которых лишь 150 являются генетически уникальными. Исторически сложилось, что мужские особи, не производящие семян, высаживались чаще, чем женские, что затруднило естественное восстановление вида.

На территории Киллиртона, недалеко от Эксетера, вдоль восстановленной поймы реки Калм было высажено 80 клонов черного тополя. Это место обеспечивает идеальные условия для влаголюбивого вида, делая его самой генетически разнообразной популяцией черных тополей в стране. Эксперты утверждают, что для опыления мужские и женские деревья должны находиться в пределах 200 метров друг от друга. В дикой природе это маловероятно из-за сокращения численности, поэтому ученым пришлось искусственно создать такие условия.

Черные тополи могут жить более 200 лет и достигать 30 метров в высоту. После укоренения черенки можно использовать для посадки в других местах, создавая «живой генный банк», который укрепит устойчивость вида и повысит его шансы на выживание, сообщается на сайте devonlive.com.

Новые тополи появились в Киллиртоне благодаря арбористу (эксперту по деревьям) Джейми Симпсону, который работает над аналогичным проектом в Ричмонде. Он предоставил 43 черенка, которые происходят от ростков последней дикой популяции черных тополей у Темзы в Лондоне. Еще 27 укорененных черенков были посажены зимой.

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