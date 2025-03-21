В России взыскали с Google миллиардные штрафы

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) 13,4 миллиарда рублей — это 40 процентов от общей суммы штрафов за нарушение законодательства РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

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Общая сумма взысканий, которые были наложены на компанию Google LLC, составляет 32,8 миллиарда рублей. Отмечается, что из них не оплачено 19,5 миллиарда. По данным ведомства, добровольно компания оплатила штрафы только на шесть миллионов рублей в 2021 году и еще шесть миллионов в 2022-м.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на несколько миллионов рублей из-за алкоголя. Кроме того, Google обвинили также в нарушении статьи 13.41 КоАП, регулирующей ограничение к запрещенным сведениям. Размер штрафа для компании составил 3,8 миллиона рублей.