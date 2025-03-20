Google попросил российский суд отменить штраф в 8 млрд рублей

Корпорация Google попросила российский суд отменить штраф в 8 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Извещение было направлено в канун католического Рождества, и Google LLC 25 и 26 декабря 2024 года не работала», — говорится в материалах дела.

Согласно документам, Чертановский суд Москвы признал недопустимыми доказательства компании. Это связано с тем, что Рождество отмечается 25 декабря, а его канун — 24 декабря. При этом 27 декабря, когда был составлен протокол, не является выходным днем ни в России, ни в США, следует из материалов дела. В связи с этим, суд утвердил штраф в 8 млрд рублей.

В октябре 2024 года российские телекомпании потребовали от Google два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. В деле проходят такие телеканалы, как «Звезда», Первый канал, «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и другие. Всего пострадавшими в качестве третьих лиц числится 17 каналов.

17 марта конкурсный управляющий «Гугл»‎ Валерий Таляровский заявил, что задолженность ООО «Гугл»‎ перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований в деле о банкротстве этого российского подразделения Google, составляет более 91,5 квинтиллиона рублей.