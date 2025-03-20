В Африке обнаружены следы неизвестной формы жизни

Специалисты в области науки из Университета имени Иоганна Гутенберга нашли на территории Намибии, Омана и Саудовской Аравии странные структуры, которые возможно могли образоваться в результате микробной формы жизни. Об этом рассказали в научном издании Geomicrobiology Journal (GMBJ).

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Находка представлена в виде крошечных тоннелей в мраморе и известняке. Они имеют ширину около 0,5 миллиметра и длину до трех сантиметров.

Трубки создали полосы длиной до 10 метров и оказались заполнены мелким порошком карбоната кальция.

Ученые предполагают, что тоннелям уже более 1–2 миллионов лет. Их образование связывают с более влажным климатом, чем современный пустынный.

Исследователи также обнаружили биологический материал внутри трубок, однако им не удалось выделить ДНК или белки, чтобы идентифицировать микроорганизмы.

— Мы не знаем, является ли эта форма жизни вымершей или все еще существует, — добавил руководитель исследования и профессор Сейс Пасшир.

Команда надеется, что эксперты по эндолитным микроорганизмам продолжат изучение этих структур.

— Эта форма жизни может быть важна для понимания глобальных процессов, таких как углеродный цикл, поэтому крайне важно, чтобы научное сообщество узнало о ней, — цитирует ее слова издание.

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